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Bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen kahve için gümrük vergisi de yüzde 11'den yüzde 6'ya çekildi.