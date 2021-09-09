Hububat tedarikçileri gümrük vergisi indirimini olumlu buldu

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren, kuraklık nedeniyle Türkiye'nin hububat üretiminin düştüğünü belirterek, "Hububat üretimindeki düşüşten dolayı iç piyasada özellikle buğday ve arpada tedarik sıkıntısı yaşanmaması ve fiyatlardaki aşırı yükselişin önüne geçmek için gümrük vergileri sıfırlanarak önlem alındı. Gümrük vergilerinin sıfırlanması buğday ve arpada iç pazarda oluşabilecek açığın ithalat yoluyla kapatılmasını sağlayacak." dedi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday, arpa ve mısır için uygulanan gümrük vergisi oranlarının 1 Ocak 2022'ye kadar yüzde 0 olarak belirlendiğini anımsattı.
Kuraklıktan dolayı bu sene Türkiye'nin hububat üretiminde düşüş yaşandığını ifade eden Eren, "Resmi verilere göre, buğdayda geçen sene üretim 20,5 milyon ton iken bu sene 19 milyon olması tahmin ediliyor. Geçen yıl yaklaşık 8,3 milyon ton olan arpa üretiminde de bu sene 500 bin ton civarında bir düşüş bekleniyor. Mısırda da 100 bin tonluk bir rekolte düşüşü olacağını öngörülüyor." dedi.
Eren, gümrük vergisinin daha önce buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısırda yüzde 25 olarak uygulandığına dikkati çekerek, "Kuraklık nedeniyle Türkiye'nin hububat üretiminin düşmesinden dolayı önümüzdeki aylarda içeride özellikle buğday ve arpada tedarik sıkıntısı yaşanmaması ve fiyatlardaki aşırı yükselişin önüne geçmek için gümrük vergileri sıfırlanarak önlem alındı. Gümrük vergilerinin sıfırlanması buğday ve arpada iç pazarda oluşabilecek açığın ithalat yoluyla kapatılmasını sağlayacak. Buğday ve arpada ithalatı özel sektörün de yapabilecek olması daha hızlı sonuç alınmasına katkı yapacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yıl diğer ülkelerde de buğday üretiminde sorunlar olduğuna işaret eden Eren, Rusya'da üretimin düştüğünü ve AB'de aşırı yağışlardan dolayı kalitenin bozulduğunu anlattı.
Eren, Türkiye'nin genelde Rusya, AB ve Ukrayna'dan hububat ithalatı yaptığının altını çizerek, "Uluslararası hububat fiyatları beklenenden çok daha hızlı yükseldi. Bizim ithal edeceğimiz buğdayın da fiyatı yüksek olduğu için iç piyasada sıkıntı yaşamaması için vergilerin indirilmesi yerinde bir karar oldu." ifadesini kullandı.
- "TMO hububat alımı ihalelerine çok doğru zamanda başladı"
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımı için zamanında ihalelere başladığını anımsatan Eren, "TMO, büyük miktarlı ihaleler açamıyor, çok büyük miktarlı ihalelere çıktığı zaman uluslararası piyasa fiyatları artıyor, bu yüzden parça parça ithal etmek mecburiyetinde kalıyor. TMO hububat alımı ihalelerine çok doğru zamanda başladı." diye konuştu.
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