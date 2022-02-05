Hububat sektörünün ihracatı yüzde 41,5 arttı

Hububat sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı ocak ayında da sürdürdü. Ocak ayında Türkiye ihracatı yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 847,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 artışa ulaştı.
“SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Taycı “Sektör olarak ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış yakaladık. Gelecek aylarda da ihracat artışımızı devam ettirmek istiyoruz. Ocak ayında 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 4 ülke 150 milyon dolar ile Irak, 59,5 milyon dolar ile ABD, 43,8 milyon dolar ile Suriye ve 29 milyon dolar ile Libya oldu. Ocak ayında en dikkat çekici ülkelerden biri ise Hindistan oldu. 2021 yılında tüm yıl satılan ürünün yarısı kadar ihracat son iki ayda gerçekleşti. Afganistan'a ise olan ihracat konjonktürün de etkisi ile geçen yıl ocak ayının 15 katına çıkarak; aylık 15 milyon doları geçti. Ülke ekonomimiz ve sektörümüzün geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
ALT SEKTÖRLERDE ZİRVE “DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ”NDE
Alt sektörlerin ihracat rakamlarını da değerlendiren Taycı şunları aktardı: “Sektörün alt kırılımlarına baktığımızda 2022 Ocak ayında en fazla ihracat; 160,2 milyon dolar ile değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirilmiş olup geçen senenin aynı ayına göre 40,5 artış yakalandı. Bu sektörü 145,2 milyon dolar ihracat ile pastacılık ürünleri ve 142,6 milyon dolar ile bitkisel yağlar sektörleri takip etti. Diğer alt sektörlerimize baktığımızda gıda müstahzarları 89,6 milyon dolar, bakliyat 76,18 milyon dolar, şeker ve şeker mamulleri 75,5 milyon dolar, yağlı tohumlar ve mamulleri 46,9 milyon dolar, "Hububat" 13,9, "Baharatlar" 3,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
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