İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkan adayı Kazım Taycı, “Firmalarımız bu fuara uzun yıllardır katılım gösteriyor. Üretim ve ihracat odaklı büyüyen sektörümüz bu tip yurt dışı etkinliklerde daha fazla var olmalı ki ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayalım" dedi.
“OTURARAK ÜRÜN SATILMAZ"
Burada en büyük amaçlarının fuara dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler ile irtibat kurmak olduğunu vurgulayan Taycı, “Fuar sektörümüz için müşteri bulmak değil, müşterilerimizle buluşma noktası haline geldi. Tüm Türkiye’nin 9 milyar dolarlık bir ihracatı var. Bunun 2,5 milyar doları izim birliğin. Bunun 2 milyar dolarını ise pastacılık, şekerli mamuller ve gıda müstahzarları oluşturuyor. Avrupa’ya şekerli ve kakaolu mamullerde yaklaşık 800 milyon dolar ihracatımız var. Avrupa bu işin hem en büyük üretici hem de en büyük tüketicilerinden biri. Şekerli, kakaolu ve pastacılık ürünlerinde, ürününü kaliteli yapan herkesin pazarlarını büyüteceğine inanıyorum. Krizleri fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Bizler oturarak ürün satmayacağız, gideceğiz o pazarı yerinde göreceğiz ve faaliyetlerimizi de anlatacağız. Çin pazarı çok büyük potansiyele sahip 1,5 milyardan fazla nüfus ve enteresan büyüme trendi var. Bugün 250 milyon üzerinde a+ diyebileceğimiz varlıklı bir kesimi var buna kıyasla Amerika ve Avrupa pazarı daha doymuş pazarlar. İnşallah yönetime geldiğimizde, tüm üretici ve ihracatçı arkadaşlara söyleyeceğimiz en önemli nokta, dünyanın her yerine ürün satabilme potansiyelimiz imkanımızın olduğu olacak. Öncelikle hepimizin birlikte gidip dar boğaza düştüğümüz pazarlardan kurtulmamız lazım” dedi.
Yeni ihracat pazarlarının önemime de değinen Taycı, "Bazı özel pazarlara gidip ürünümü alın demekle olmuyor. Japonya’ya satışa başlamak için iki aya yakın bir süre gözlemci eşliğinde çalıştık. Camımızdan, ışığımıza, elektrik kablolarımıza kadar incelediler. Üzerinde toz bulunma riski olduğundan dolayı üretimde yatay kablo ve benzeri bir şeyin olmamasını istediler. Zorlu çalışmalardan sonra Japonya’ya ürün satmaya başladık. Bu pazarlarda kendimizi daha fazla göstermemiz gerekiyor. Buralardan elde ettiğimiz avantajın meyvesini tüm sektör olarak yiyelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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