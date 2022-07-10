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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) açıklamasına göre, Türk hububat sektörü, ihracatta yukarı yönlü ivmesini devam ettirdi. İHBİR'in haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,72 artarak 298,726 milyon dolara yükseldi.

Hububat sektörünün Türkiye geneli haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artışla 998,502 milyon dolara ulaşırken, ocak-haziran dönemi Türkiye geneli ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,5 artarak 5,44 milyar dolar oldu.

Haziran ayında hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye oldu. İHBİR'in haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise ABD, Irak ve Cezayir olarak belirlendi.

Birlik, ABD'ye yüzde 6,26 artışla 27,17 milyon dolar, Irak'a yüzde 88,05 artışla 23,37 milyon dolar ve Cezayir’e yüzde 665,36 artışla 19,28 milyon dolar ihracat yaptı.

AB üyesi ülkelere yapılan ihracat, geçen ay hububat sektörü genelinde 86,98 milyon dolar olurken, bu yılın ilk yarısında 498,82 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde İHBİR'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ABD, Irak ve İsrail olarak sıralandı.

Mal grupları olarak bakıldığında, en fazla ihracat 59,76 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, gıda müstahzarları 57,81 milyon dolarla ikinci sırada, 54,62 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.

'EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Türkiye'ye olan ilginin çok yüksek olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin salgının akabinde değişmiş olan tedarik zinciri ve lojistik akışında coğrafi olarak avantajlı bölgede bulunduğunu belirtti.

Hububat ve bakliyatla ilgili dünyada bir gıda krizi varken bile iç talebi karşılamakla birlikte ihracatın arttığını vurgulayan Taycı, şunları kaydetti:

"Şu anda, pandemi akabinde yakalamış olduğumuz bu coğrafi ve üretim avantajımızı kalıcı hale getirmek adına daha fazla faaliyetler yapmamız, yurt dışındaki organizasyonlara daha fazla katılmamız lazım. Üretim ve ihracatımızla ilgili mevzuat kaynaklı sıkıntıları tespit edip bunların çözümlenmesi adına otoriteyle birlikte daha fazla faaliyet göstermemiz ve markalaşma adına daha fazla faaliyetler yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada her şey yolunda ve hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."