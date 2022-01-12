AA

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İHBİR) yapılan açıklamada Başkan Okutur, 2021 yılının değerlendirmesini yaptı.

En çok ihracat yapılan ülkeleri, ürünleri ve birlik faaliyetlerini aktaran Okutur, "Sektörün ihracatı yüzde 25,57 artışla 9 milyar 156 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020'de 1 milyar 981 milyon dolar olan ihracatımız 2021’de yüzde 37,32 artışla 2 milyar 721 milyon dolar oldu. Pandemi gibi zorlu koşullara rağmen yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları başarıyla aştığımızı görmek hem üyelerimize hem de bizlere gurur veriyor. Yeni yılla birlikte yönetim kurulumuzla gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde de yeni hedefler belirledik. 2022’de 12 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracat yapılan ülke sayısının 192 olduğunu aktaran Okutur, "2021 yılında ABD’ye ihracatımız 2020’ye göre yüzde 40,85, Irak’a ihracatımız yüzde 26,38 Almanya’ya ihracatımız yüzde 7,68, İsrail’e ihracatımız 26,25, Birleşik Krallık’a ihracatımız ise yüzde 18 değer bazında artış gösterdi." bilgisini verdi.

"ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMÜLLER İHRACATI ARTTI"

Okutur, ürün bazında artışlarla ilgili, “Şeker ve şekerli mamuller ihracatı 2020 yılına göre yüzde 33,09, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 11,05, diğer gıda müstahzarları ihracatı yüzde 4,97, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 19,89, değirmencilik ürünleri ihracatı ise yüzde 2,10 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Üye firmaların ürün kalitelerinin çok yüksek olduğunu aktaran Okutur, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bu lezzetleri merakla bekliyor. Birlik olarak alım heyeti organizasyonları ve fuarlarımızla ürün çeşitliliğimizi ve katma değeri yüksek ürünlerimizi üyelerimiz gösterme fırsatı buluyoruz. Değerli iş insanlarımızın da çalışmalarıyla İHBİR olarak dünyanın her yerine ulaşarak, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek adına üyelerimizi her koşulda desteklemeyi ilke edinerek organizasyonlarımızın sayısını arttırdık. Böylece bir yılı daha el ele vererek verimli bir şekilde sonlandırdık. 2022 hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte aynı güç ve istikrarla ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

"MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Fuar organizasyonlarına değinen Okutur, "İHBİR olarak 2021 yılında seyahat kısıtlamaları ve diğer olumsuzluklara rağmen ilki Rusya’da PRODEXPO 2021, daha sonra ABD’de Sweets & Snacks EXPO 2021 ve son olarak Meksika’da Expo ANTAD & Alimentaria 2021 olmak üzere 3 milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Üyelerimizin her koşulda dünyanın farklı pazarlarda ürünlerini sergilemelerine yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı’nın (ISM 2022) Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu İHBİR olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Okutur, şunları aktardı:

"Üretici ve ihracatçı firmalarımız ISM fuarından çok memnun ayrılarak, önemli iş bağlantıları kuruyorlar. Biz, Birlik olarak fuarlarımızı dünyaya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Fuarın en önemli ülkelerinden biriyiz. Hem katılım sayısı olarak, hem de fuarda kullandığımız alan itibariyle fuarın da çok önemsediği bir ülkeyiz. Kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği, 51. kez düzenlenecek olan ISM 2022 Fuarı, konusunda dünyanın en büyük fuarlarından biridir. Birliğimiz info alanında ünlü şeflerin tadım ve tanıtım etkinliklerine ev sahipliği yaparak, ihracatçı firmalarımızın geniş katılımlarıyla Ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edecek."

"FİZİKİ HEYET PROGRAMLARIMIZ DA BAŞLIYOR"

Salgın nedeniyle alım heyeti programlarına ara vermeden devam ettiklerini ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştirilemeyen heyetleri dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Okutur şöyle devam etti:

"Online alım heyetlerinde üyelerimiz en prestijli firmaların alıcılarıyla zoom platformu üzerinden birebir görüşme imkanı bularak ürünlerini kataloglar üzerinden tanıtarak ilerleyen süreçte önemli iş anlaşmalarına imza attılar. Üyelerimiz alım heyeti programlarımıza çok yoğun bir talep göstererek katılım sağlıyorlar.

2021 yılında Gine-Bissau Cumhuriyeti’ne yönelik 3, Şili’ye yönelik 3, Bahreyn’e yönelik 2, Arjantin, Kolombiya ve Filistin’e yönelik 1 heyet programı olmak üzere toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdik. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılından bugüne düzenlemiş olduğumuz heyet sayısı 25’i geçmiş oldu. 2022 yılında online heyet programlarımıza ara vermeden devam edecek ve normale dönüşün bir parçası olarak pandemi öncesinde olduğu gibi dünyanın önemli ithalatçılarını İstanbul’da ağırlayarak yüz yüze heyet programlarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz."