Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi.
Yaklaşık 2 yılın çok zor geçtiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Ülkeler ve şehirler çok ciddi sınavlar verdi. Biz Türkiye olarak sanayimizle, devletimizle, tüccarımızla, çiftçimizle bu sınavı el birliğiyle Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'biz bize yeteriz' sloganıyla başarıyla tamamladığımızı düşünüyoruz. Gıda ve tarım, dünyada en büyük silahtan daha güçlü bir hale geldi. Çok stratejik bir önem arz etmekte. Dolayısıyla gelecek planlarımızda gıda ve tarımı öncelememiz lazım." diye konuştu.
Bu yıl ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu aktaran Tiryakioğlu, ağustos ayındaki ihracatın geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28 artışla 1 milyar dolar civarına ulaştığını, 2021 yılının ilk 8 ayında 5,5 milyar dolar olan ihracatın yüzde 30,2 artışla 7,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Tahıl koridorunun kendilerini gururlandırdığını ifade eden Tiryakioğlu, "Türkiye bu konu yaptığı başarıyla dünyaya damgasını vurdu. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları bu anlamda ciddi efor harcadılar. Ukrayna Bakanıyla geçtiğimiz ay içerisinde özel bir toplantı yaptım. Ülkemize minnettar olduğunu söyledi ve sektör adına çok gururlandım. Dünyaya ve ülkemize çok ciddi anlamda avantajları oldu. Öncelikle psikolojik olarak spekülasyonun dağılmasına neden oldu." dedi.
Ukrayna'nın dünyada tahıl ticaretinin yüzde 10'unu, Rusya'nın yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini aktaran Tiryakioğlu, şöyle konuştu:
"Tahıl koridoru açıldıktan sonra tüm emtia fiyatları, soyası olsun, ay çekirdeği olsun, buğday olsun fiyatlar geriledi. Dolayısıyla bu ihracatımızın artışına da yansıdı. Getirdiğimiz ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerine gönderen bir pozisyonumuz var. Çünkü Türkiye stratejik bir konumda. En çok Türkiye bu işten avantajlı hale geldi. Çünkü yanı başımızdaki ülkeden 3 bin tonluk, 5 bin tonluk adeta kamyonla mal çeker gibi, küçük gemilerle mallarımızı bir günde limanlarımıza indirip fabrikalarımızda katma değer katarak hızlı bir şekilde ihracat yapabilecek reflekse sahibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Sektörün yıl sonu hedeflerini de değerlendiren Tiryakioğlu, yıl sonunda 13 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu konuda da inancımız tamdır. Sektörümüz heyecanını kaybetmeden ileriye doğru koşmaya devam ediyor. Buna tahıl koridorunun da kesinlikle etkisi olacak." ifadelerini kullandı.
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