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        Haberler İş-Yaşam Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 7 ayda 6,9 milyar dolara ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 7 ayda 6,9 milyar dolara ulaştı

        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 7 ayda yaklaşık 270 milyon dolar ihracat yapılan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki payın ilerleyen dönemde daha da yukarı taşınabileceğine inandıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:04
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        Hububat ihracatı 6,9 milyar dolara ulaştı
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        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 7 ayı sonunda sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Haziran ayında 781 milyon dolara ihracata imza atan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün temmuz ayındaki ihracatı 1,4 milyar dolar ile tarihi seviyeye erişti.

        İlk 7 ayda en fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak ve ABD olduğu sektörde, ihracatı 10 katına yükselen İtalya 3. sıraya yerleşti. Sektörün bir diğer önemli pazarı olan Sudi Arabistan'a ihracatı ise bu dönemde 124 milyon doları geçti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryakioğlu, geçen ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Körfez bölgesinin Türkiye için ticari potansiyelini yerinde gözlemlediklerini bildirdi.

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        Bu bölgedeki ülkelerle aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi sektörün önünü de açan bir gelişme olduğunu belirten Tiryakioğlu, "Gıda ihracatında ürün kalitesi kadar önemli bir husus da lojistik konusu olduğundan, üç kıtanın kavşağındaki bu bölgeyle stratejik bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. Riyad Ticaret Heyeti’nde kurduğumuz temaslardan olumlu dönüşler aldık. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 7 ayda yaklaşık 270 milyon dolar ihracat yaptığımız Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki payımızı, ilerleyen dönemde daha da yukarı taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Tiryakioğlu, Ticaret Bakanlığı'nın kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında hem arz talep dengesinin hem de fiyat istikrarının korunması amacıyla 2021'de uygulamaya aldığı ihracat kısıtlamasını, temmuzda kaldırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Fakat, bu ay itibarıyla uygulamaya alınan kararla yüksek rekolte beklediğimiz bir dönemde nohut ihracatına tekrardan kota sınırı getirildi. Nohut ihracatında çok geniş bir yelpazede de müşteri grubumuz var. BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2020 yılında dünyada 15 milyon ton üretilen nohutta, Hindistan'ın ardından Türkiye’nin ikinci sırada yer alıyor ve küresel nohut ticaretinde çok yüksek bir potansiyel barındırıyor. Çünkü nohut, protein içeriğinin yüksek olması nedeniyle her geçen gün önemi artan besinlerinden biri ve tüm dünyada tüketimi artan, mutfaklardaki pek çok lezzettin de temel malzemesi."

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