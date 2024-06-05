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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu devre dışı kaldı - Teknoloji Haberleri

        Hubble Uzay Teleskobu devre dışı kaldı

        Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 01:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:25
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        Hubble Uzay Teleskobu devre dışı kaldı
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        NASA’dan yapılan açıklamada teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği kaydedildi.

        Uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

        1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

        Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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