31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli teknoloji firması Huawei’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla geliştirdiği yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 Türkiye pazarına giriş yaptı. Tam ekran ve çerçevesiz bir tasarımla gelen Watch GT 2’de, 454x454 piksel çözünürlüğünde, 1.39 inç AMOLED HD hassas dokunmatik ekran bulunuyor.
Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi işlevleri gerçekleştirebilen saat, 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Telefon rehberi işlevini de destekleyen Huawei Watch GT 2, 500 MP3 barındırılabilecek geniş depolama kapasitesi ile geliyor.
8 açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve 7 kapalı salon sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) olmak üzere 15 spor modunu destekleyen saat, bu spor aktivitelerinde yaklaşık 190 veri türünün izlenmesini sağlıyor.
Huawei Watch GT 2, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor.
Nabız ve HRV (kalp atış hızı değişkenliği) takibine ek olarak, uyku analizi de yapan akıllı saat, kullanıcıların gerçek zamanlı kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini izleyerek, kişiselleştirilmiş uyku önerileri de sunuyor.
TÜRKİYE FİYATI 1499 TL
Huawei’nin Kirin A1 işlemcisi ile donatılan Watch GT 2 46 mm serisi, nabız takip modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabiliyor. 46mm serisi, GPS takipli spor modunda 30 saatlik pil ömrü sağlıyor.
Huawei’den yapılan açıklamaya göre Watch GT 2, 46 mm versiyonu spor ve klasik modelleriyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Huawei Watch GT 2’in tavsiye edilen son tüketici satış fiyatı ise 1499 TL olarak açıklandı.
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