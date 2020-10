HABERTURK.COM

Huawei’in küresel sosyal sorumluluk projesi Gelecek İçin Tohumlar’ın (Seeds For the Future 2020) Türkiye bölümü, pandemi nedeniyle bu sene, her yıl olduğu gibi Çin’de değil, uzaktan sınıf eğitimi şeklinde düzenleniyor. 5 günlük programı tamamlayan gençler tüm dünyada geçerli Huawei sertifikası almaya hak kazanacak.

Programın çevrimiçi resmi açılış etkinliğine; Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shi Ruilin, Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, Huawei yöneticileri ve projeye dahil olan öğrenciler katıldı.

‘BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR’

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, bilgi teknolojilerinin dönüştürücü gücünün altını çizerek, beklenmedik bir şekilde gelişen Covid-19 salgınının, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Zhao; “Gelecek İçin Tohumlar programına bugüne kadar 108 ülkeden 5 bin 773 öğrenci katıldı. Bu yıl pandemi nedeniyle programı internete taşıyoruz ve iyi tarafından bakarsak bu vesileyle her zamankinden daha fazla öğrenciyi projeye dahil etme şansı yakaladık” diye konuştu.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen konuşmasında, günümüzde Asya’nın yükselişine değindi. “21. yüzyıl ‘Asya Yüzyılı’ olarak tanımlanabilir. Politikadan ekonomiye, kültürden diplomasiye, Asya'ya daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Ülkelerimiz arası ilişkileri geliştirmek, özel sektörün ticari kapasitesini artırmak, akademik iş birliğini güçlendirmek ve toplumlarımız arasındaki etkileşimi artırmak için çalışıyoruz” şeklinde konuşan Pekin Büyükelçisi Önen; “Huawei’in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezinin İstanbul’da olmasından gurur duyuyoruz. 18 yıllık yatırım geçmişine sahip Türkiye, artık Huawei'in evidir” diyerek sözlerini tamamladı.

BTK BAŞKANI: GENÇLERİN DİJİTAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ

Açılış töreninde yaptığı konuşmada BTK’nın gençlere yönelik projeleriyle ilgili bilgi veren BTK Başkanı Karagözoğlu ise “Gençlerimizin dijital bilgi ve becerilerini geliştirmek için kurduğumuz eğitim platformu BTK Akademi aracılığıyla ücretsiz robotik kodlama, Phyton ve mobil uygulama geliştirme eğitimleri düzenliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz 1 Milyon Yazılım Geliştirici Eğitimi projesiyle de bu alanda kariyer düşüneneler için faydalı bir başlangıç ​​noktasıyız” dedi.

Karagözoğlu; “Gelecek İçin Tohumlar, gençlerimize yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sağlıyor. Programa seçilen gençlerimizi kutluyor, Huawei'ye, başarıyla yürüttüğü program için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘ÇİN İLE TÜRKİYE’NİN İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK’

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shi Ruilin,törende Türkçe olarak yaptığı konuşmada; “Çin ile Türkiye köklü tarihi bir geçmişe sahip dost ülkeler. Kuşak ve Yol Projesi gibi iki ülkenin yürüttüğü geleceğe yönelik projeler şimdiye kadar her iki topluma da pek çok fayda sağladı ve gelecekte de bu iş birlikleri devam edecektir. Gelecek İçin Tohumlar da bu anlamda önemli bir eğitim iş birliği projesidir.Bu yıl pandemi nedeniyle öğrencilerimiz Çin’e gidemeseler de gelecekte, üstün başarıları ile mutlaka bu imkana sahip olacaklardır” dedi.