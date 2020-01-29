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Huawei, İngiltere merkezli marka değerleme ve strateji danışmanlığı şirketi olan Brand Finance tarafından ilk kez dünyanın en değerli 10 markasından biri olarak seçildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre kısa süre önce yayınlanan Brand Finance Global 500 2020 raporunda Huawei, listedeki yıllık yüzde 4.5 artışla 65.084 milyar dolarlık marka değerine sahip üçüncü Çinli şirket oldu. Brand Finance yayınladığı raporda, “Telekom endüstrisi için bir sonraki büyük fırsat olan 5G alanında rekabet, Huawei'nin geleneksel olarak Batı tedarikçileri tarafından kapsanan pazarlara girmesinin ardından şiddetlenerek devam ediyor. Tartışmalarına rağmen Çinli dev net bir ilerleme kaydediyor ve 65,1 milyar dolarlık bir marka değeriyle, ilk defa dünyanın ilk 10 en değerli markası arasında yer alıyor” yorumuna yer verdi.

ABD İLK SIRADA

205 şirketin ilk 500'ün yüzde 45.4'ünü oluşturmasıyla ABD, 320.4 milyar dolarlık bir marka değeriyle sıralamada en çok temsil edilen ekonomi oldu. Çin, yüzde 18.9'a eşdeğer 70 şirket ve 133.4 milyar dolarlık birleşik marka değeri ile onu yakından takip ediyor.

Teknoloji sektörü en değerli sektör olarak en fazla dikkati üzerinde toplamaya devam ediyor. En değerli 500 markanın 46'sı, yani yüzde 14'ü teknoloji sektöründen geliyor. Birlikte toplam 986.5 milyar ABD doları marka değerine sahip şirketler arasından Huawei, en değerli 10 marka arasında yer alan tek Çinli teknoloji markası oldu.

EN BÜYÜK İKİNCİ TELEFON ÜRETİCİSİ

Huawei, 2019'da 240 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yapacağını ve dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunu koruyacağını öngördü. Şirket, Huawei Mate Serisi ve Huawei P Serisi amiral gemisi cihazlarının 44 milyondan fazla birim satışını yaptı ve yıllık yüzde 50 artış kaydetti. Teknolojik atılımları nedeniyle kritik ve popüler beğeni toplayan Huawei’nin 5G akıllı telefonları, Aralık 2019 itibariyle 6.9 milyon adet sevkiyat kaydetti.

Geçen yıl, Huawei, HiLink ekosistemindeki tabletler, PC'ler, giyilebilir cihazlar ve IoT cihazları da dahil olmak üzere birden fazla kategoriyi kapsayan bir dizi yeni ürün sunarak tüm senaryo deneyimini geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, “Tüm senaryo stratejisi önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca Huawei'nin ana odak noktası olmaya devam edecek. Tabletlerin, PC'lerin, VR cihazların, giyilebilir cihazların, akıllı ekranların, akıllı hoparlörlerin, arabaların ve IoT cihazlarının gerçekten sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için akıllı telefonlara bağlı olduğu entegre bir ekosistem oluşturma taahhüdümüzde kararlıyız” ifadesini kullandı.