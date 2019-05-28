30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli teknoloji devi Huawei'nin CEO’su Ken Hu, Almanya’da gerçekleştirilen Ulusal Siber Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan ticari kısıtlamaların soğuk savaş dönemiyle benzerlik gösterdiğini ifade eden Ken Hu, sektörün bu dönemde Huawei’ye destek olması gerektiğini söyledi. Ken Hu yaptığı konuşmada, bu sürecin küresel tedarik zincirine verdiği zararın adil rekabeti tehlikeye attığını söyledi. Bunun ortak bir problem olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Ken Hu, gelecekte başka şirketlerin de zarar görebileceğini söyledi.
'DİKKATSİZCE ALINAN KARARLAR'
Sektör olarak teknolojik inovasyonu ve daha güçlü bir ekonomik büyümeyi teşvik edecek bir ekosisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ken Hu, “Avrupa'da, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık dörtte üçü Android tabanlı akıllı telefonları tercih ediyor. Huawei bu pazarın yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Dikkatsizce alındığını düşündüğümüz bu kararlar, Avrupa'daki tüketicilere ve işletmelere büyük ölçüde zarar verebilir” dedi.
'ARM İLE YAŞANAN SORUN ÇÖZÜLECEKTİR'
Konferansın gerçekleştiği alanda daha önce Berlin Duvarı'nın bulunduğunu söyleyen Ken Hu, “Artık başka duvarlar görmek, başka kötü deneyimler yaşamak istemiyoruz. Ticaret açısından da teknoloji açısından da yeni bir duvar inşa etmek istemiyoruz. Huawei, ARM iş birliğinin askıya alınmasına dair de bir açıklama yaptı. Huawei’nin çip tasarımı ve üretimindeki iş ortaklarından ARM ile olan sorunun kısa süre içinde çözüleceğine inandığını açıklayan şirketten yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi. “Ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimize değer veriyoruz, ancak politik kararların bir sonucu olarak bazı kararların sağlıklı şekilde alınamadığını görüyoruz. Bu üzücü durumun çözülebileceğinden eminiz. Bizim önceliğimiz, küresel teknolojiyi müşterilerimize ulaştırmak ve bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz.”
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