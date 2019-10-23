ABD’nin yaptırrım kararları kapsamında kara listede bulunduğu Çinli akıllı teleofon üreticisi Huawei’den, kullanıcıları sevindirecek yeni bir haber geldi.

Şirketin, geçen aylarda tanıttığı kendi işletim sistemi HarmonyOS’nin ardından, Google uygulamalarının yer almadığı ilk modeli Mate 30’u çıakrması, Huawei’nin Android yerine kendi işletim sistemi ile yola devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti. Android kullanıcılarını üzen bu gelişmelerin ardından Çinli şirket, tekrar Android ile yola devam sinyali verdi.

Android’e güvenmeye devam edeceklerini belirten Huawei’nin medya ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Joy Tan, başka bir işletim sistemine geçmek için birkaç yıllık çalışmanın yeterli olmadığını, bu değişikliğin kullanıcı güvenine de zarar vereceğini söyledi.

'YILLAR ALIR...'

Şu an itibariyle Android işletim sistemini değiştirmeyi düşünmediklerini aktaran Tan, "Android’e alternatif bir işletim sistemini geliştirmek yıllar alır” dedi.

Mobil pazarda rekabetçi bir ekosistem oluşturmanın zorluklarına dikkat çeken şirket, ABD yaptırımlarının devam etmesi halinde Android işletim sistemi üzerinden çalışan Huawei Mobil Servisler ile yola devam etmeyi planlıyor. Ancak bu noktada, Google’ın mobil servislerinin Huawei’nin yeni telefonlarında (Mate 30 ve Mate 30 pro’da olduğu gibi) olup olamayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

Öte yandan geçen hafta ilk 9 aylık sonuçlarını açıklayan ve gelirlerinin yüzde 24 arttığını ve akıllı telefon sevikayatlarının da yüzde 26 yükselişle 185 milyona ulaştığını duyuran Huawei’nin bugün yaptığı yeni duyuruya göre şirket, bu yıl şu an itibariyle 200 milyonluk satış rakamını aştı.

Huawei’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, geçen yılın tamamında ulaşılan 200 milyon barajının, bu yıl 64 gün daha erken geçildiği ifade edildi.