Huawei - ABD'nin kara listeye aldığı Çin'in telekom devi yılın ilk yarısında gelirini yüzde 23 artırdı

30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in telekom devi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış olmasına rağmen yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artırdı.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre şirketin 2019'un ilk yarısındaki geliri 401,3 milyar yuan (yaklaşık 58 milyar 300 milyon dolar) oldu.
Telekom devinin aynı dönemde kâr oranındaki artış ise yüzde 8,7 oldu.
Çin halen dünyanın en büyük akıllı telefon piyasası. Huawai'nin bu piyasadaki payı yüzde 38.
Huawei geçen yıl, Apple'ı geride bırakarak, Samsung'dan sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olmuştu.
BBC'nin ekonomi muhabirlerinden Karishma Vaswani, birçok Çinlinin, "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kurbanı" olduğunu düşündüğü Huawei'yi desteklediklerini söylüyor.
Washington daha önce Huawei'nin mobil internette 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.
ABD'nin siber güvenlik ve uluslararası iletişimden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Strayer, sınırlı ölçüde de olsa Huawei gibi güvenmedikleri firmaların müttefiklerinin 5G teknolojisine geçişlerinde rol almasını kabul etmeyeceklerini söylemişti.
Strayer, "ABD, Huawei ya da bir başka güvenilmeyen satıcının 5G şebekesinin herhangi bir kısmına erişmesini risk olarak görüyor" demişti.
Amerikalılar, Çin'in Çinli bir teknoloji şirketinden diğer ülkelerde elde ettiği bilgileri vermesini talep etmesi halinde şirketin de bu bilgileri vermek zorunda kalacağını savunuyor.
Şirketin Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis.
Her ne kadar bu, Çin için pek rastlanılmamış bir durum olmasa da ABD ve Batı'da kaygı yaratan bir özellik.
Zhengfei ise Huawei'nin özel bir şirket olduğunu ve Çin devleti ile tek ilişkisinin vergi ödemek olduğunu söylüyor.
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