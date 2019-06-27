27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son 2 aydır Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının odağına yerleşen teknoloji devi Huawei'nin çalışanlarının Çin ordusuyla ortak projelerde çalıştığı iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre çalışanlar son 10 yılda en az yapay zekadan radya iletişimine kadar birçok farklı alandaki 10 projede Çin ordusuyla beraber çalıştı.
Bunların arasında Merkezi Ordu Komisyonu ile ortaklaşa geliştirilen ve online video yorumlarındaki 'duyguları sınıflandırmayı' amaçlayan bir yazılım ve Savunma Teknolojileri Üniversitesi'yle ortaklaşa, uydu görüntülerini analiz eden yeni bir teknolojinin geliştirilmesi gibi projerler yer alıyor. Bloomberg söz konusu projelerin Çinli akademisyenlerin kullandığı bir veritabanında yer aldığını ve burada proje açıklamalarında yer alan bazı kişilerin yanında 'Huawei çalışanı olduğunun' yazıldığını bildirdi.
'SİVİL STANDARTLARA UYGUN ÜRÜNLER'
Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Huawei sözcüsü Joe Kelly "Huawei, çalışanlarının kişisel olarak yayımladığı araştırma makalelerinden haberdar değildir" dedi. Ar-Ge alanında Çin ordusu veya bağlı bir kuruluşuyla ortak hiçbir projeleri olmadığını vurgulayan Kelly "Huawei sadece sivil standartlara uygun iletişim ürünleri üretmektedir ve ürünlerini ordu kullanımına uyarlamamaktır" ifadelerini kullandı.
ABD YÖNETİMİNİ İKNA EDEMİYOR
ABD yaklaşık 1 yıldır Huawei'yi ürünlerine, ülkedeki iletişim ağı üzerinden casusluk yapmak için bir 'arka kapı' yerleştirmekle suçluyor. Huawei ise hiçbir ürününün güvenlik riski yaratmadığını söylüyor. Huawei'nin bu açıklamalarından ikna olmayan ABD yönetimi ise geçen ay ABD'li telekom şirketlerine, firmanın ürünlerini kullanmayı yasakladı ve Huawei'nin faaliyetlerine önemli ksıtlamalar getirdi.
'YASALAŞMASI KÜRESEL İNOVASYON İÇİN FELAKET OLUR'
Huawei Hukuk İşleri Departmanı Başkanı Song Liuping de benzer bir şekilde firmanın sadece sivil iletişim ürünleri sağladığını vurguladı. Song bunun yanında ABD Senatosu'nun Huawei'nin ülkedeki patent mahkemelerine erişimini engellemeye hazırlanmasıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Söz konusu teklifin tehlikeli bir işaret olduğuna dikkat çeken Song "Bu teklifin yasalaşması küresel inovasyon için bir felaket olacaktır. Eğer teklif kabul edilir ve haklarımız yenilirse hukuki olarak kendimizi savunacağız" dedi.
VERIZON'DAN 1 MİLYAR DOLAR İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
ABD'de Senatör Marco Rubio tarafından verilen teklife göre bir ABD'li şirket Huawei'nin patentine sahibi olduğu bir teknolojiyi izinsiz kullanırsa Çinli firma buna mahkeme yoluyla itiraz edemeyecek. Söz konusu teklif, Huawei'nin ABD'li telekom operatörü Verizon'dan teknolojilerini kullanması için 1 milyar dolar istediğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından geldi. Verizon konusuna dair açıklamalarda bulunan Song Liuping herhangi bir rakam telaffuz etmeden telif hakkı için olağanüstü ücretler talep etmeyi doğru bulmadıklarını söyledi.
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