|#
|TAKIM
|O
|P
|AV
|1
|Beşiktaş
|17
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|35
|14
|3
|Gaziantep FK
|18
|34
|13
|4
|Galatasaray
|17
|33
|20
|5
|Alanyaspor
|18
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|28
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|18
|27
|-1
|9
|Antalyaspor
|19
|25
|-6
|10
|Sivasspor
|18
|23
|-2
|11
|Başakşehir FK
|18
|23
|-4
|12
|Konyaspor
|18
|22
|2
|13
|Göztepe
|18
|22
|2
|14
|Kasımpaşa
|17
|22
|-7
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|21
|-2
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|21
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|18
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|16
|-11
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|13
|-17
|#
|TAKIM
|O
|P
|AV
|1
|Gaziantep FK
|18
|34
|13
|2
|Alanyaspor
|18
|30
|13
|3
|Fatih Karagümrük
|18
|27
|6
|4
|Beşiktaş
|17
|35
|18
|5
|Galatasaray
|17
|33
|20
|6
|Hatayspor
|17
|28
|3
|7
|Antalyaspor
|19
|25
|-6
|8
|Çaykur Rizespor
|17
|21
|-8
|9
|Yeni Malatyaspor
|17
|21
|-2
|10
|Kasımpaşa
|17
|22
|-7
|11
|Konyaspor
|18
|22
|2
|12
|Başakşehir FK
|18
|23
|-4
|13
|Fenerbahçe
|17
|35
|14
|14
|Trabzonspor
|18
|27
|-1
|15
|Gençlerbirliği
|18
|19
|-15
|16
|Göztepe
|18
|22
|2
|17
|MKE Ankaragücü
|17
|15
|-7
|18
|Sivasspor
|18
|23
|-2
|19
|Kayserispor
|18
|16
|-11
|20
|Denizlispor
|17
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|13
|-17
|#
|TAKIM
|O
|P
|AV
|1
|Fenerbahçe
|17
|35
|14
|2
|Beşiktaş
|17
|35
|18
|3
|Galatasaray
|17
|33
|20
|4
|Sivasspor
|18
|23
|-2
|5
|Trabzonspor
|18
|27
|-1
|6
|Gaziantep FK
|18
|34
|13
|7
|Alanyaspor
|18
|30
|13
|8
|Başakşehir FK
|18
|23
|-4
|9
|Göztepe
|18
|22
|2
|10
|Hatayspor
|17
|28
|3
|11
|BB Erzurumspor
|18
|13
|-17
|12
|Denizlispor
|17
|14
|-11
|13
|Antalyaspor
|19
|25
|-6
|14
|Kasımpaşa
|17
|22
|-7
|15
|Kayserispor
|18
|16
|-11
|16
|Konyaspor
|18
|22
|2
|17
|Fatih Karagümrük
|18
|27
|6
|18
|Gençlerbirliği
|18
|19
|-15
|19
|Çaykur Rizespor
|17
|21
|-8
|20
|Yeni Malatyaspor
|17
|21
|-2
|21
|MKE Ankaragücü
|17
|15
|-7