Oyunu bırakan takım

Başakşehir maçından evvel, ikisi üst üste olmak üzere altı karşılaşmanın dördünü kaybetmiş olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, kader maçına çıkıyordu. O maç kaybedilseydi Erol Bulut gidiyordu. Bir sürü eksik nedeniyle zor olarak tam bir 11 kurabilen Fenerbahçe o gün Başakşehir'i yendi. Sonra Bulut'un önüne 3 maç hedefi kondu: Kasımpaşa - Alanyaspor ve BB...