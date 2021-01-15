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Mesut Özil, Fenerbahçe'de!
Mesut Özil, Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
İrfan Can'dan flaş hareket! Terim...
İrfan Can'dan flaş hareket! Terim...
Fırtına puanı son nefeste kurtardı!
Fırtına puanı son nefeste kurtardı!
1'er attılar, 1'er aldılar
1'er attılar, 1'er aldılar
Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda
Voleybol Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda 10 saat önce
Töre ve Ljajic kadroda!
Futbol Töre ve Ljajic kadroda! 14 saat önce
Sumudica yok, Antep var!
Futbol Sumudica yok, Antep var! 15 saat önce
PUAN DURUMU
Türkiye Süper Lig Süper Lig
Türkiye Süper Lig - 2020-2021
# TAKIM O P AV
1 Beşiktaş 17 35 18
2 Fenerbahçe 17 35 14
3 Gaziantep FK 18 34 13
4 Galatasaray 17 33 20
5 Alanyaspor 18 30 13
6 Hatayspor 17 28 3
7 Fatih Karagümrük 18 27 6
8 Trabzonspor 18 27 -1
9 Antalyaspor 19 25 -6
10 Sivasspor 18 23 -2
11 Başakşehir FK 18 23 -4
12 Konyaspor 18 22 2
13 Göztepe 18 22 2
14 Kasımpaşa 17 22 -7
15 Yeni Malatyaspor 17 21 -2
16 Çaykur Rizespor 17 21 -8
17 Gençlerbirliği 18 19 -15
18 Kayserispor 18 16 -11
19 MKE Ankaragücü 17 15 -7
20 Denizlispor 17 14 -11
21 BB Erzurumspor 18 13 -17
# TAKIM O P AV
1 Gaziantep FK 18 34 13
2 Alanyaspor 18 30 13
3 Fatih Karagümrük 18 27 6
4 Beşiktaş 17 35 18
5 Galatasaray 17 33 20
6 Hatayspor 17 28 3
7 Antalyaspor 19 25 -6
8 Çaykur Rizespor 17 21 -8
9 Yeni Malatyaspor 17 21 -2
10 Kasımpaşa 17 22 -7
11 Konyaspor 18 22 2
12 Başakşehir FK 18 23 -4
13 Fenerbahçe 17 35 14
14 Trabzonspor 18 27 -1
15 Gençlerbirliği 18 19 -15
16 Göztepe 18 22 2
17 MKE Ankaragücü 17 15 -7
18 Sivasspor 18 23 -2
19 Kayserispor 18 16 -11
20 Denizlispor 17 14 -11
21 BB Erzurumspor 18 13 -17
# TAKIM O P AV
1 Fenerbahçe 17 35 14
2 Beşiktaş 17 35 18
3 Galatasaray 17 33 20
4 Sivasspor 18 23 -2
5 Trabzonspor 18 27 -1
6 Gaziantep FK 18 34 13
7 Alanyaspor 18 30 13
8 Başakşehir FK 18 23 -4
9 Göztepe 18 22 2
10 Hatayspor 17 28 3
11 BB Erzurumspor 18 13 -17
12 Denizlispor 17 14 -11
13 Antalyaspor 19 25 -6
14 Kasımpaşa 17 22 -7
15 Kayserispor 18 16 -11
16 Konyaspor 18 22 2
17 Fatih Karagümrük 18 27 6
18 Gençlerbirliği 18 19 -15
19 Çaykur Rizespor 17 21 -8
20 Yeni Malatyaspor 17 21 -2
21 MKE Ankaragücü 17 15 -7
Göztepe 6 hafta sonra kazandı!
Futbol Göztepe 6 hafta sonra kazandı! 17 saat önce
"1-2 transfer daha yapabiliriz"
Futbol "1-2 transfer daha yapabiliriz" 11 saat önce
Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
Futbol Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı 10 saat önce
Başakşehir'de yoğun kar yağışı
Futbol Başakşehir'de yoğun kar yağışı 16 saat önce
Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
Futbol Ankaragücü hazırlıkları sürüyor 10 saat önce
"Puanı hak ettik"
Futbol "Puanı hak ettik" 11 saat önce
Karagümrük-Beşiktaş maçı Olimpiyat'ta
Futbol Karagümrük-Beşiktaş maçı Olimpiyat'ta 14 saat önce
Yeni transfer 3 puanı getirdi!
Futbol Yeni transfer 3 puanı getirdi! 15 saat önce
"Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"
Futbol "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" 12 saat önce
Başakşehir'in 2 haftalık serisi bitti
Futbol Başakşehir'in 2 haftalık serisi bitti 12 saat önce
Denizlispor'da boykot krizi!
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Berat Özdemir ilk antrenmanına çıktı
Futbol Berat Özdemir ilk antrenmanına çıktı 2 gün önce
Yeni Malatyaspor’da Acquah sevinci
Futbol Yeni Malatyaspor’da Acquah sevinci 2 gün önce
Galatasaray, taktik çalıştı
Futbol Galatasaray, taktik çalıştı 2 gün önce
Denizlispor'da Veton Tusha imzaladı
Futbol Denizlispor'da Veton Tusha imzaladı 2 gün önce
Kaza yapan motosikletçi Cherpin öldü
Motor Sporları Kaza yapan motosikletçi Cherpin öldü 2 gün önce
Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
Diğer Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya 1 gün önce
Fenerbahçe'den kur ve borç açıklaması
Futbol Fenerbahçe'den kur ve borç açıklaması 1 gün önce
TFF'den amatör ligler için açıklama
Futbol TFF'den amatör ligler için açıklama 1 gün önce
Uğur Demirok Kayserispor’da
Futbol Uğur Demirok Kayserispor’da 2 gün önce
Menemenspor hazırlık maçını kazandı
Futbol Menemenspor hazırlık maçını kazandı 2 gün önce
NBA'de 76ers, Heat'i mağlup etti
Basketbol NBA'de 76ers, Heat'i mağlup etti 2 gün önce