HABERTURK.COM

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek HTLS-Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, özel bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenecek “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi’nde, kamuoyu tarafından tanınan konuşmacılar, kariyer yolculuklarında geçtikleri süreçleri katılımcılar ile paylaşacaklar.

Yapılan açıklamaya göre, Amerikan Hastanesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton gibi isimler 16 Mart günü düzenlenecek zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

'HER BAŞARILI PROJENİN ARKASINDA BİR KADIN ELİ VAR'

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, HTLS-Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi bünyesinde bu yıl ilk kez Kadınlar Günü’ne özel bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını vurgulayarak, "Sahnede kim olursa olsun her başarılı projenin arkasında mutlaka bir kadın eli olduğuna inancımız çok büyük. Toplumsal hayatın her alanında, yaptıkları her işte, derleyip toparlayan, umut veren, inandığının yanında siper olan, sevgili olan, eş olan, anne olan, özverili olan, iş kadını olan, proje yapan, bilim insanı, hekim, mühendis, yazılımcı olan biz kadınların bugün olduğu gibi yarın da gelecek nesillere örnek olmak için yaşanmışlıklarını ve harika tecrübelerini dinlemek için büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Zirve hakkında da bilgi veren Aydın, "İş hayatında her geçen gün artan kadın istihdamını ve kadın iş gününü destekleyen, kadını birey olarak her konumda önemseyen işletmelerin yöneticilerinin de aramızda olacağı ‘Kadınlar Günü Özel’ buluşmamızda bugünden yarına gelecek nesillere örnek olacak, gündem oluşturacak tecrübeleri konuşacağız" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, zirvede Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı, Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü ve Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız, Sanitas Kurucu Otağı Dr. Şebnem Akman Balta gibi isimler de konuşmacı olarak yer alacak.