HT Spor'da sağlık zamanı: Burcu Ürge ile Her Şey Dahil - Diğer Haberleri

HT Spor'da sağlık zamanı: Burcu Ürge ile Her Şey Dahil - Diğer Haberleri

HT Spor'da sağlık zamanı... Burcu Ürge her hafta sonu sizi sağlıklı yaşama davet edecek.

REKLAM advertisement1

Sporla sağlığın, kaliteli yaşamla iyi vakit geçirmenenin sırları bu programda. Alanında uzman konuklar keyifli bir hafta sonuna eşlik edecek. Burcu Ürge ile Her Şey Dahil her Cumartesi saat 11.00'de HT Spor'da!