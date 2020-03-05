05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),kurula personel alımında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının halen geçerli olduğunu bildirdi.
Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "HSK'nin savcı-hakim alımında sınav kalktı, Hakimler ve Savcılar Kuruluna memur alımlarında KPSS şartı kaldırıldı, HSK'da KPSS olmayacak" şeklinde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 9/A maddesi uyarınca hakim ve cumhuriyet savcı adaylığına yönelik yazılı yarışma sınavına ilişkin sürecin Adalet Bakanlığının görev ve yetkisinde olduğuna işaret edilen açıklamada, HSK'nin bu süreçte herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 13. maddesinde ise kurula personele alımına ilişkin "Kurul personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar, devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı sayılanlar arasından, başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları muvafakatleri alınarak başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir." hükmünün bulunduğu aktarıldı.
Bu düzenleme kapsamında KPSS şartının halen geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 3. maddesinde yapılan değişiklikle HSK'nin yönetmelikte sayılan istisnalar arasına eklendiği ifade edildi.
Açıklamada, değişiklikle Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 13. maddesine aykırı düzenlemeler içeren yönetmeliğin, söz konusu kanunla uyumlaştırılması amacını taşıdığı vurgulandı.
Personel alımında KPSS ve sonrasında yapılacak sözlü, gerektiğinde uygulamalı sınavların tatbik edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yönetmelikte yer alan değişikliğin hakim ve cumhuriyet savcısı alımı ile ilgili olmadığını, Kurula personel alımı işlemine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nda yer alan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, HSK'nin, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla tüm görevlerinde olduğu gibi, personel alımı işlemlerinde de liyakat esasını ön planda tutarak titizlikle çalışmaya devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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