Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan ( HSK),İstanbul’da bir özel bir vakfa ait okulda 5 yaşında çocuğun taciz edildiği iddiasına ilişkin önemli bir adım geldi. Kurul, olaya ilişkin adli süreçte herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlattı.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, olay 2017 yılı içerisinde yaşandı. İstanbul’da İstek Vakfı’na ait bir özel okulda, beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olarak görev yapan S.A. (35),5 yaşındaki S.’ye karşı cinsel istismarda bulundu. S.A., bu eylemlerini S.’yi diğer öğrencilerden ayırıp okuldaki uyku odasına götürerek, gerçekleştirdi. Durum küçük kızın yüzme derslerinin olduğu günlerde okula gitmek istememesi üzerine ortaya çıktı. Ailenin bu durumu sorgulaması üzerine küçük S., her şeyi anlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aile durumu hem okul yönetimine hem de savcılığa bildirdi. Okul yönetimi, açtığı idari soruşturma neticesinde S.A.’nın işine son verirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

17,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılığın, Çocuk İzleme Merkezi’nden aldığı raporda mağdur minik S.’nin anlatımlarının yaşına uygun olduğu ve eylemden dolayı psikolojik tahribat yaşadığı belirtildi. Tanık araştırması ve okul güvenlik kamera kayıtları incelemesinde ise iddiaları destekler nitelikte bir delil elde edilemedi. Savcılık soruşturma neticesinde, 16 Eylül 2019’da S.A. hakkında “çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA ÇIKMADI

Davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Aralık 2019’da yapıldı. Mahkeme, bazı ara kararlar alarak, duruşmayı 13 Ocak 2020’ye erteledi. Ara kararlara göre, minik S.’nin anne ve babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin davaya katılma talepleri kabul edildi. Olaya konu uyku odasının okuldaki diğer odalarla irtibatının ve gözden uzak bir yer olup olmadığının tespiti amacıyla bilirkişi atanmasına hükmedildi. Tanık olarak bildirilen kişilerin davet edilmesine, mağdurun soruşturma aşamasında alınan beyanının içerir CD’nin birebir dökümünün yapılması amacıyla bilirkişi atanmasına hükmedildi. Ayrıca “olayın üzerinden geçen süre ve sanığın etkileme ihtimali olan bir delil bulunmaması sebebiyle ölçülü olmayacağı kanaatiyle” sanığın tutuklanması talebinin de reddine karar verildi.

AİLENİN AVUKATI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konu mağdur çocuğun ve ailenin avukatı Betül Altınsoy’un sosyal medya paylaşımı sonrası medyanın gündemine taşındı. Altınsoy, olay zamanından önce ve sonrasında görüntülerin mahkemeye gitmesine karşın olay döneminin mahkemeye gitmediğini belirtti. Altınsoy, “Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, yani 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok! Karşımıza örülen duvara rağmen iddianameyi hazırlattık ve süreci mahkemeye taşıdık ancak üzerimizdeki baskı bitmedi.5 yaşında bir çocuk, adli tıp dahil 3 yerde hiç çelişkisiz tüm süreci anlatıyor, fakat koca koca insanlar küçücük bir çocuğun istismarını örtmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Altınsoy, okulun ait olduğu vakfın marka değerinin yıpranmaması için olayın üzerini örtmeye çalıştığını savundu.

VAKIF: ÖRTBAS ETME KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

İddiaların odağındaki İstek Vakfı’ndan da bir açıklama geldi. İddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, “12.12.2017 tarihinde okula gelen kolluk kuvvetlerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine geriye dönük olarak tüm kayıtlı kamera görüntüleri teslim edilmiştir ve hiçbir kayıt silinmemiştir” denildi. Söz konusu öğretmenin işine son verildiği, soruşturmanın selameti açısından savcılık ve idari makamların her türlü taleplerinin karşılandığı belirtilen açıklamada, “İddia olunduğu gibi açılan soruşturmanın örtbas edilmesine çalışılması veya delillerin karartılması kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Konunun basına yansıması üzerine de HSK harekete geçti. HSK 1. Dairesi, olaya ilişkin yargı sürecinde herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma izni verdi. Bu kapsamda bir HSK müfettişi soruşturma dosyasında herhangi bir ihmal olup olmadığını inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. HSK, müfettiş raporu doğrultusunda nihai kararı verecek. Adli süreçte herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde ilgili yargı mensupları hakkında disiplin cezasına hükmedilebilecek.