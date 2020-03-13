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HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla iletilen yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, yeni tip koronavirüsün 100'den fazla ülkede 109 bin küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir."