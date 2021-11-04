İstanbul'da yargı alanları değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin yazısı HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

Bu kapsamda, Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin ise Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca, Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hakimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamı kararlaştırılırken söz konusu kararın 11 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.