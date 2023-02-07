Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

HSK, depremden etkilenen avukatların başvurularına hassasiyet gösterilmesini istedi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle alınacak önlemler konusunda mahkeme başkanlıkları ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği ek yazıda, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, depremden olumsuz etkilendiğini belgeleyen tüm avukatların "eski hale getirme" ve "mazeret dilekçesi" başvurularının değerlendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi

Giriş: 07.02.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
HSK, depremden etkilenen avukatların başvurularına hassasiyet gösterilmesini istedi
AA

HSK'dan yapılan açıklamada, bugün, kurulun internet sitesinde yayımlanan "Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler" konulu yazıya "ek tedbir" eklendiği belirtildi.

Söz konusu yazıda, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı görev yapan avukatların "eski hale getirme" başvuruları ile "mazeret dilekçelerinin" değerlendirilmesinde hassasiyet gösterilmesi hususunun önemine vurgu yapıldığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında avukatlık mesleğini icra eden, kendileri veya yakın aile fertleri depremden etkilenen avukatların da içerisinde bulundukları hal itibarıyla bu kapsamdaki olası başvurularına aynı hassasiyet ile yaklaşılmasının önem arz ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen ek yazıyla, Türkiye genelinde yürütülen yargılama faaliyetleri yönünden, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, üzücü deprem hadisesinden olumsuz etkilendiğini belgeleyen tüm avukatların "eski hale getirme" ve "mazeret dilekçesi" başvurularının değerlendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Soma'dan 90, Amasya'dan 57 madenci bölgeye gidiyor
Soma'dan 90, Amasya'dan 57 madenci bölgeye gidiyor
Şereflikoçhisar'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Şereflikoçhisar'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Metallerin özellikleri nelerdir?
Metallerin özellikleri nelerdir?
THY'den deprem bölgesinden uçuş açıklaması
THY'den deprem bölgesinden uçuş açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.