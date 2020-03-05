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HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı



- Bankanın kentteki yönetim binasında çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin, Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’taki yönetim binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir çalışanın tespit edildiği bildirildi.

HSBC’den AA'ya yapılan açıklamada, söz konusu çalışana gerekli müdahalenin yapıldığı, bankanın otoriteler ile yakın şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu çalışanımızın çalıştığı katı ve ortak kullanım alanlarını derinlemesine temizliyoruz. Aynı katta çalışanlara ve çalışanla temasa geçenlere evlerinden çalışmaları söylendi. Resmi ve tıbbı tavsiyeler doğrultusunda binamız açık kalmaya devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.

Önceliğin çalışanların sağlık durumları olduğu vurgulanan açıklamada, kendisini iyi hissetmeyen çalışanların doktorlarını aramasının istendiği kaydedildi.

HSBC’nin Londra’daki yönetim merkezinde toplam 10 bin kişi çalışıyor.

Londra'da daha önce Deloitte, finans merkezindeki binasında bir çalışanın koronavirüs taşıdığını açıklarken, Amerikan enerji şirketi Chevron da geçen hafta kentteki binasında çalışan 300 kişiyi evlerine göndermişti.

Bu arada, HSBC çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından İngiltere'deki toplam vaka sayısı 90'a ulaştı.