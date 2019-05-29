HSBC Bank çalışma saatleri 2019

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren HSBC; Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet sunmaktadır.
HSBC Türkiye, şubeleri, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve dijital bankacılık kanallarıyla müşterilerine finansal çözümler sunmaktadır. Merkezi Londra’da bulunan ve dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biri olan HSBC Grubu; bugün Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 66 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 800 ofisiyle hizmet vermektedir.
Dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi kabul edilen HSBC'nin kuruluşu 1865 yılına kadar uzanmaktadır. 1990 senesinde Midland Bank’ı satın alarak Türkiye’de açılan ilk İngiliz bankası olan HSBC, 1999 yılından bu yana aynı isimle hizmet vermektedir. Bankanın bugün Türkiye’de 3.5 milyon civarında müşterisi ve 311 adet şubesi bulunmaktadır.
HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ
HSBC şubeleri sabah 09.00’da açılır. Öğle tatili arasına 12.00’da giren banka 13.00’da tekrar mesaiye başlar. HSBC şubeleri, kapanış saati olan 17.00’ye kadar hizmet vermeye devam eder. HSBC; hafta sonu, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.
HSBC ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
HSBC Genel Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:128 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. HSBC Genel Müdürlüğüne 0212 376 40 00 numaralı telefon ve 0212 267 47 94 numaralı faks aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
HSBC müşteri hizmetlerine ise 0850 211 0 111 numarasını arayarak erişebilirsiniz.
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