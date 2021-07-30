HRW, Yunanistan'ın, AB direktiflerini ihlal ettiğini bildirdi

AA

HRW, Yunanistan ve Ege Adaları'ndaki sığınma kamplarında yaşayan çocukların eğitime erişimine ilişkin bir açıklama yayımladı.

HRW'nin sığınma kamplarında yaşayan 9 aile, eğitim bakanlığının 2 personeli ve 8 insani yardım gönüllüsüyle görüştüğü, çok sayıda raporu ve belgeyi incelediği aktarılan açıklamada, sığınmacı çocukların eğitim-öğretim haklarına saygı göstermeyen Yunanistan'ın "çocukların kimliğinin tespitinden sonraki 3 ay içerisinde bulundukları ülkelerdeki ulusal okul sistemlerine entegre edilmesine" yönelik AB direktiflerini ihlal ettiği kaydedildi.

AB'nin Yunanistan'a 2015'ten bu yana sığınmacıların eğitimlerini de içeren "göç yönetimi" kapsamında 3,45 milyar avro ve kültürlerarası okulların desteklenmesi için 625 milyon avro destek sağladığının vurgulandığı açıklamada, Avrupa Komisyonuna Yunanistan'ı "ayrımcı" ve "uyumsuz" politikalarına son vermeye zorlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde sığınma kamplarında yaşayan her 7 çocuktan yalnızca 1'inin okula gidebildiğine işaret edilerek "Yunan yetkililer öğretmenleri derhal işe almalı, çocukların okula ulaşımını ayarlamalı ve Covid-19 öne sürülerek sığınmacı çocukları okuldan alıkoyan önlemleri kaldırmalı." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın "sığınmacı çocukların eğitime erişimini sağlamak için acil önlemler almadığına" ilişkin Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararının hatırlatıldığı açıklamada, 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların okula gidebilmeleri için Yunan hükûmetinden ayrımcı politikalarda reform yapması istendi.