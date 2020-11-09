HRW'den Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması" çağrısı

- İnsan Hakları İzleme Örgütü, G20 üyesi ülkelerden, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde tutuklanan aktivist ve muhaliflerin salıverilmesi konusunda baskı yapmalarını istedi
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden geçen 2 yılda, cinayete karışan üst düzey yetkililere hesap verme zorunluluğu getirilmediğini belirterek, Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması" çağrısı yaptı.
HRW'nin "G20: Suudi Arabistan'ı Suistimallerinden Sorumlu Tutun" başlıklı açıklamasında, G20 Liderler Zirvesi'nin 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleneceği anımsatıldı.
Açıklamada, G20 üyesi ülkelere, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde tutuklanan aktivist ve muhaliflerin salıverilmesi konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "G20 ülkeleri Suudi hükümetini, temel özgürlüklere acımasız saldırısı, insan hakları aktivistleri ile muhalifleri hapsetmesi ve taciz etmesi, Yemen'de sivillere yönelik yasa dışı saldırıları, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın devlet ajanları tarafından katledilmesinde hesap verilmesine yönelik uluslararası çağrıları reddetmesine rağmen G20 2020 başkanlığıyla ödüllendirdi." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu ülkeye, belirsiz suçlarla itham edilen tüm Suudi insan hakları aktivistlerinin şartsız salıverilmesi ile bağımsız ve uluslararası bir kuruluşun Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmasına izin vermesi ve cinayette sorumluluğu olduğu iddia edilenlerin duruşmasındaki tüm mahkeme tutanaklarının incelenmesi çağrısı yapıldı.
HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page, G20 başkanlığının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hükümetine hak etmediği bir uluslararası saygınlık işareti kazandırdığını kaydetti.
Page, G20 ülkelerinin Suudi Arabistan'ı insan hakları ihlallerini durdurmaya ikna etmekte önemli rol oynayabileceğini ifade etti.
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