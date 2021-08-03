HRW, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin rapor yayımladı

Salı günü paylaşılan raporda, bazı Lübnanlı yetkililerin geçen yıl 4 Ağustos'ta meydana gelen, ölümcül ve yıkıcı etkileri olan patlamadan önce, Beyrut limanında depolanan amonyum nitratın yol açtığı ölümcül riskleri bildiğini gösteren güçlü kanıtlar olduğu sonucuna varıldı.
700 sayfalık HRW raporu, gözden geçirilen resmî belgelere ve Cumhurbaşkanı dahil ülkenin üst düzey yetkilileriyle yapılan çok sayıda görüşmeye dayandırıldı.
Raporda, "Kanıtlar, bazı hükûmet yetkililerinin amonyum nitratın limandaki varlığının ölümle sonuçlanabileceğini öngördüğünü ve ölüm riskini zımnen kabul ettiğini kuvvetle gösteriyor" dedi.
HRW, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyini, patlamayla ilgili bir soruşturma yürütmeye çağırarak yabancı hükûmet yetkililerini, insan hakları ihlali ve yolsuzluk nedeniyle, sorumlulara yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.
Reuters,Yargıç Tarek Bitar liderliğindeki patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın durduğunu, politikacılar, üst düzey güvenlik görevlilerinin henüz sorgulanmadığını ve dokunulmazlıklarının kaldırılması taleplerinin engellendiğini vurguladı.
HRW raporunda, Lübnan Devlet Başkan Mişel Avn ve Geçici Başbakan Hassan Diyab, Devlet Güvenliği Genel Müdürü Tony Saliba ve eski bakanların risklerden haberdar olmalarına rağmen halkı korumak için harekete geçmedikleri belirtildi.
Reutes raporun bulguları hakkında Lübnan Devlet Başkanı Avn ve Devlet Güvenliği Müdür Saliba’dan yorum talebinde bulundu.
Lübnan Devlet Başkanı Avn, cuma günü ifade vermeye hazır olduklarını ve kimsenin kanunların üzerinde olmadığını söyledi.
Reuters tarafından görülen bir rapor, patlamadan iki hafta önce gönderilen bir belgede, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın limanda depolanan kimyasalların oluşturduğu güvenlik riskinin başkenti yok edebilecekleri konusunda uyarıldığını gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Limanda yıllarca güvenli olmayan bir şekilde depolanan kimyasalların neden olduğu patlama, 200'den fazla kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına ve Lübnan'ın başkentinin büyük bir bölümünün tahrip olmasına neden oldu.
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