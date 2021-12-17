Hristiyanlardan İsrail'e 'dini ayrımcılık' suçlaması

Kutsal Topraklardaki Batı Kiliseleri Sözcüsü Vadi Ebunassar, İsrail yönetiminin Noel döneminde Hristiyan hacılara yönelik seyahat kısıtlamalarına sosyal medyada yayımladığı açıklamayla tepki gösterdi.
Ebunassar, açıklamasında, "Irkçı ayrımcılık hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail makamlarını, ülkeyi ziyaret etmek isteyenlere dinler arasında ayrımcılık yapmadan eşit şekilde davranmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Ebunassar, Hristiyan hacılara izin verilmezken, İsrail'i ziyaret etmek isteyen yabancı bir Yahudi grubuna seyahat izni tanındığına dikkati çekti.
AA'nın haberine göre; Hristiyan cemaatinin bu tepkisi, İsrail'in yabancıların ülkeye girişinin Noel dönemini de kapsayacak şekilde 29 Aralık'a kadar uzatılması kararının ardından geldi.
İSRAİL SUÇLAMALARI REDDETTİ
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'e giriş izinleri konusunda dini ayrımcılık suçlamasını" reddettiğini ve kınadığını ifade etti.
Ayrımcı uygulama yapıldığı yönündeki suçlamaların "hatalı ve tehlikeli" olduğu savunulan açıklamada, "din adamlarının antisemitizme hizmet eden bu tür temelsiz nefret söylemi çağrılarından vazgeçmeleri" çağrısı yapıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat yasağı uygulaması getirdiğini ve İstisna Komitesi aracılığıyla "herhangi bir dine ya da ırka yönelik ayrım gözetmeksizin tarafsız biçimde her gün yüzlerce dosyayı incelediğini" savundu.
Omicron varyantı nedeniyle 28 Kasım'da yabancıların ülkeye girişini yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.
Hristiyan aleminin kutsal mekanlarının yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesi, Batı Şeria'daki Beytullahim gibi yerler her yıl Noel sezonunda Hristiyan dünyasından turist akınına uğruyor. İnanç turizmi ve özellikle Noel sezonu, bu bölgede yaşayan Filistinliler için de önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!