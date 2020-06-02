Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi adliyeye sevk edildi

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfına ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakfa ikinci tehdit mesajını gönderen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından ekiplerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Başsavcılıkça ifadesi alınacak şüphelinin bir dönem Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirtiliyor. Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen şüpheli H.A., 30 Mayıs'ta Konya'da yakalanmış ve İstanbul'a getirilmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.A., 31 Mayıs'ta "tehdit" suçundan tutuklanmıştı.