Hrant Dink ölüm yıl dönümünde anılıyor: Hrant Dink kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman ve nasıl öldürüldü? Hrant Dink hayatı...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde en çok merak konulardan biri de Gazeteci Hrant Dink'in neden ve nasıl öldürüldüğü sorularının cevapları oldu. Çıkardığı Türkçe ve Ermenice gazeteyle yaşadığı süre içinde her açıklaması ve her çalışmasında kamuoyunun ilgi çeken isimlerinden biri olmayı beceren Harnt Dink, 19 Ocak 2007 yılında öldürüldü. İşte Hrant Dink'in hayatı vefatı hakkında merak edilenler...

HRANT DİNK KİMDİR?

Ermeni gazeteci, yazar ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 1954 yılında Malatya’da doğru. Babası Sivas'ın Gürünlü, annesi Gülvart ise Sivas'ın Kangallıydı. 1961 yılında İstanbul'a taşınan Hrandt Dink'in anne ve babası İstanbul'a taşınmalarının ardından boşandılar. ardından boşandı. Hrant Dink ve iki kardeşi, Fatih Gedikpaşa’da bulunan Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi ve burada büyüdüler.

Lise eğitimini Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde tamamlayan Dink, lise bittikten sonra lisansta İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gördü.

Üniversiteden sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel Dink ile evlendi.

Yetişkinliği döneminde Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilenen ve siyasetle ilgilenmeye başlayan Hrant Dink, siyaset yaptığı grup ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi.



Kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdürürken, eşi Rakel’le kendileri gibi Anadolu’dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nı yönetmeye başladı. Açılışından 21 yıl sonra kampa devlet el koydu. Askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda sekiz ay kısa dönem er olarak yaptı.

Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne, "Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır" diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Agos dışında Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı. Yazılarında Türkiye'deki her etnik topluluğun barış içinde yaşaması gerektiğinin altını çizen Dink, aynı zamanda Ermeni cemaatinin patrikhane dışında sivil bir merkezi olması gerektiğini de söylüyordu.

HRANT DİNK NASIL VE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de, Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerinde yer alan Agos merkez binasının çıkışında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Katil zanlısı olarak 19 yaşındaki Ogün Samast, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, babası tarafından polise ihbar edilerek Samsun otogarında sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Dink, 1909 yılından bu yana Türkiye'de, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.

HRANT DİNK CENAZESİ KAÇ KİŞİYDİ?

Hrant Dink'in cenazesi, 23 Ocak 2007 Salı günü Şişli'de Agos Gazetesi önünde bir törenle başladı. Cenazeye katılanlar DİSK tarafından hazırlanan Türkçe, Ermenice ve Kürtçe "Hepimiz Hrant Dink'ız, hepimiz Ermeniyiz!" yazılı dövizler taşıdı. Topluluk Kumkapı'ya kadar yürüdü. Burada Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde yapılan dinî törenin ardından Hrant Dink Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine kimi kaynaklara göre 40 bin, kimilerine göre ise 100 bin kişi katıldı.