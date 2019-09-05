Hard diski polislere verdik

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tanık olarak dinlenen özel bir bankanın şube müdürü Hamza Bülent İlkehan, cinayetin işlediği sırada şubede olmadığını belirterek “Beni telefonla adılar. Bir müşterimizin bankadan çıktıktan sonra vurulduğunu söylediler. Bankaya gittim. Tanıdığımız müşteriler ve polisler haricinde banka şubesine kimsenin alınmamasını söyledim” dedi.
FARKLI ZAMANLARDA 6-7 KERE ALINDI
Bankaya geldikten sonra Terör Şube’de görevli bir komiserin bankaya geldiğini ve görüntüleri istediğini söyleyen İlkehan, “Kimliğini gösterdi. Odamda oturdu. Bu sırada iki polis daha geldi. Bana gizli polis olduklarını söylediler. Onlarda kayıtları istedi. Bende odadaki komisere bunların kim olduğunu sordum. İstihbarat polisi olabileceklerini söyledi. Biri uzun saçlı ve sakallıydı. Aynı görüntü farklı zamanlarda 6-7 polis tarafından alındı” dedi.
DİNK’İN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERDE YOKTU
Bankaya gelen komiserle bankaya ait görüntüleri izlediklerini belirten İlkehan, Dink’in vurulma anının görüntülerde olmadığını iki kadının çığlık attığı anı vurulma anı olarak değerlendirdiklerini söyledi.
HARD DİSKİ POLİSLERE VERDİK
Kamera görüntülerinin sürekli polisler tarafından istenmesi üzerine hard diski polislere verdiğini anlatan İlkehan, “Cinayetin gerçekleştiği ilk gün odamda bulunan komiserle görüntüyü verdiğime dair tutanak tuttuk. Hatta istihbarattan polislerinde görüntü aldığını tutanağa not düştük." şeklinde beyanda bulundu.
TUTANAK DÜZENLEDİK
Bankadaki görüntüleri alan ve tutanak hazırlayan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski polis Cem Akar da tanık olarak dinlendi. Tanık Akar, görüntüleri almak için şubeye gittiğini söyledi. Banka müdürünün odasında bulunduğunu belirten Akar, “Görüntünün basında çıkmamasını söyledim. O da bana ‘görüntüleri istihbarat polislerine verdik’ dedi. Bunun üzerine tutanak hazırladık. Görüntüleri istihbarat polislerinin aldığını da belirttik” diye konuştu. Akar, görüntüyü almaya gelen iki polisi tanımadığını ve daha önce görmediğini söyledi.
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