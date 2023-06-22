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Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay incelemesi tamamlandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesi tamamlandı. Üst mahkeme, bazı sanıklar yönünden hükmü onarken, bazı sanıklar için hükmü bozdu

Giriş: 22.06.2023 - 02:13 | Güncelleme: ABONE OL
Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay incelemesi tamamlandı
Hrant Dink davasında Yargıtay incelemesi tamamlandı
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DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamladı. Üst mahkeme, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

Yargıtay, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat elemanlarının birlikte ve aynı zaman diliminde olayın içerisinde olduklarını belirterek örgütsel faaliyet kapsamında ve örgütsel amaca yönelik hareket ettiklerini aktardı. Bu şekilde büyük çaplı örgütsel nitelikteki eylemlerin plansız, tasarlamasız ve rastgele gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Yargıtay, bu hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

DHA'nın haberine göre; Dink'in öldürülmesi olayında şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığını belirten Yargıtay, öldürme kararı üzerinde ısrar ve sebatla düşünüldüğünü, öldürme kararıyla kararın icrası arasında makul bir süre geçtiğini ve kararın plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

BAZI HÜKÜMLER ONANDI

Yerel mahkeme, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün'ü de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkum etmişti. Yargıtay, bu hükümleri onadı.

BAZI HÜKÜMLERE BOZMA

Yargıtay, Volkan Şahin `ihmali davranışla kasten öldürme´ suçundan, Şükrü Yıldız´ın `silahlı terör örgütüne yardım etme´ suçundan, Mehmet Ali Özkılınç´ın `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan mahkum edildiğini hatırlattı. Dosya kapsamı itibarıyla mahkumiyetlerini gerektirir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten Yargıtay, atılı suçlardan beraatleri yerine delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu mahkumiyetlerine karar verildiğini aktardı ve hükmü bozdu.

Sanıklar Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Veysal Şahin, Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu´nun tahliye taleplerini reddeden Yargıtay, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yargıtay, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararlarını ise onadı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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