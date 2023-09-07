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        Haberler Sağlık "HPV aşısıyla hem hastalıktan hem kanserden korunabilirsiniz"

        "HPV aşısıyla hem hastalıktan hem kanserden korunabilirsiniz"

        Genelde sinsi ilerleyen HPV'nin ilerleyen dönemde kansere neden olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Saadet Ünsal, "Uygun yaş aralığında, tavsiye edilen dozlarda aşı uygulaması yaptırmak HPV'nin ve neden olduğu hastalıkların önlenmesini sağlar. HPV aşılarının serviks kanserinin yüzde 70'ini, anal kanserin yüzde 80'ini, vajinal kanserin yüzde 60'ını, vulva kanserinin yüzde 40'ını önleyebileceği ve HPV pozitif orofaringeal kanserlerin önlenmesinde yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiği tahmin edilmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:03
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        HPV aşısı hem hastalıktan hem kanserden koruyor!
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        İnsan papilloma virüsü (HPV) hakkında önemli uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Saadet Ünsal, HPV’nin papillomaviridae ailesinde bulunan bir DNA virüsü olduğunu belirterek “200’den fazla çeşidi bulunan insan papilloma virüsü, cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep olan virüs türlerinden biridir. Bulaşıcılığı yüksek olan insan papilloma virüsünün yaklaşık 40 çeşidi genital siğillere neden olurken, bazı türleri kansere neden olur. HPV enfeksiyonları sık görülen enfeksiyonlar arasındadır. Neredeyse tüm insanlar hayatlarının bir döneminde en az bir tür HPV ile enfekte olur. Çoğu HPV enfeksiyonu zaman içinde kendiliğinden geçer. Ancak bazen HPV enfeksiyonları daha uzun sürer ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde kansere neden olabilir. HPV enfeksiyonun çoğu geçicidir ve genelde belirti vermeden ilerler” diye konuştu.

        "HPV AŞISININ 25 YAŞINDAN ÖNCE YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR"

        HPV aşısının, enfeksiyondan korunmada etkili ve güvenilir bir yöntem olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ünsal, şöyle devam etti: “Uygun yaş aralığında, tavsiye edilen dozlarda aşı uygulaması yaptırmak HPV’nin ve neden olduğu hastalıkların önlenmesini sağlar. Mevcut HPV aşıları 2, 4 veya 9 tip HPV'ye karşı koruma sağlar. Tüm HPV aşıları, en büyük rahim ağzı kanseri riskine neden olan HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar. HPV aşılarının serviks kanserinin yüzde 70'ini, anal kanserin yüzde 80'ini, vajinal kanserin yüzde 60'ını, vulva kanserinin yüzde 40'ını önleyebileceği ve HPV pozitif orofaringeal kanserlerin önlenmesinde yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiği tahmin edilir. Ayrıca HPV tiplerine karşı koruma sağlayan dörtlü ve nonvalan aşılar ile bazı genital siğilleri önler. HPV-6 ve HPV-11 daha fazla koruma sağlar. Günümüz sağlık uygulamalarında HPV aşısının ilk cinsel ilişkiden ve 25 yaşından önce yapılması tavsiye edilir. 15 yaş gününden önce ilk aşısını yaptıran kişilere iki doz HPV aşısı önerilir. HPV aşısının ikinci dozu, ilk dozdan 6 ila 12 ay sonra yapılır. 15 ila 26 yaşları arasında ilk aşısını olan bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için üç doz HPV aşısı önerilir. Ayrıca 9 ila 26 yaş arası bağışıklığı baskılanmış kişiler (HIV enfeksiyonu olanlar dahil) için de üç doz önerilir. İlk dozun ardından ikinci doz için 1-2 ay geçmesi önerilirken, üçüncü doz aşı için 6 ay geçmesi beklenir. Tipik olarak 9 ila 13 yaşlarındaki kızların aşılanması önerilir.”

        “AŞI EN AZ 5 İLA 10 YIL KORUYOR”

        Ünsal, aşılar en az 5 ila 10 yıl koruma sağladığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Aşılamadan sonra serviks kanseri taraması hala gereklidir. Nüfusun büyük bir bölümünün aşılanması, aşılanmamış olanlara da fayda sağlayabilir. HPV aşıları çok güvenlidir. Enjeksiyon yerinde ağrı insanların yaklaşık yüzde 80'inde görülür. Bölgede kızarıklık, şişlik ve ateş de oluşabilir. İlk HPV aşısı 2006 yılında kullanıma sunulmuştur. 2017 itibarıyla, 71 ülke, en azından kızlar için rutin aşılarına dahil etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, diğer koruyucu önlemlerle birlikte tüm ülkelerde rutin aşıların bir parçası olarak HPV aşılarını önermektedir. Aşılar, kişinin yaşına ve bağışıklık durumuna bağlı olarak iki veya üç doz gerektirir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde aşılama uygun maliyetli olabilir. Ülkemizde henüz ulusal aşı takviminde yer almamaktadır. Sağlık Bakanlığı bu konuda çalışma yapmaktadır.”

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        #HPV aşısı
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