Howden Türkiye'de üst düzey atama

Hyperion Insurance Group’un perakende brokerlik kolu olan Howden, 10 binden fazla çalışanla 90’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirket, ABD dışında dünyanın en büyük sigorta brokeri konumunda bulunuyor. Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyette olan Howden, geçtiğimiz yıl satın aldığı ACP Sigorta ile birlikte Türkiye'nin en büyük üç sigorta brokerlik şirketinden birisi haline geldi.

Son dönemde işe alımlara ağırlık veren Howden, SMARTIE İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı'nı getirdi. Odabaşı, Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin Türkiye pazarındaki gelişimi ve bu uygulamanın yurt dışına açılımı ile ilgilenecek. Smartie'nin ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracını koordine edecek olan Odabaşı, sonrasında ise dünyaya açılım sürecini yürütecek.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Odabaşı, iyi derecede İngilizce biliyor. Odabaşı, 1998 yılından bu yana sigortacılık sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev aldı.