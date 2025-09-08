"How To Trail Run" organizasyonunun 10. sezonu başlıyor

Salomon, "How To Trail Run" (HTTR) organizasyonunun 10. sezonunu başlatacak.

Kınalıada'da 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk etkinliğinde katılımcılar, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda koşu deneyimi yaşayacak. Koşunun ardından katılımcılar için kahvaltı, sürpriz hediyeli yarışmalar ve sosyal paylaşım ortamı hazırlanacak.

Katılımcı sayısı sınırlı tutulan sezon açılış etkinliğinin yanı sıra sezon boyunca her hafta sonu yol ve patika koşularını sürdüren gruba katılanlardan profesyonel koşucu olma şartı aranmayıp HTTR uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt alınacak. Katılımcılar, her koşuda uygulama üzerinden puan biriktirip bunları Salomon mağazalarındaki alışverişlerinde kullanabilecek.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Türkiye'deki uzun soluklu tek koşu grubu olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "İlk başladığımız yıllarda Türkiye'de koşu etkinlikleri hem sayıca çok az, hem de ilgi gören bir alan değildi. Bugün geldiğimiz noktada ise büyük şehirler kadar kırsallarda da birçok koşu grubu oluştu. İnsanlar koşuyu bir sosyalleşme aktivitesi olarak görüyor. Amatör olarak başlayan birçok sporcu, artık uluslararası ultra trail yarışlarında dereceler alıyor. On yıl boyunca her hafta sonu bir araya gelen ve en az üç yüz kişinin katıldığı koşularımız artarak devam ediyor. Etkinliğimizin amacı bulunduğu yeri korumak değil, her zaman daha fazla katkı sağlayabileceği yenilikler getirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerek takım koçlarımız, gerek ekip arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.