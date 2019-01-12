12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 9 maçla devam edildi. James Harden'ın "triple double" yaptığı mücadelede Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cleveland Cavaliers'ı 141-113 mağlup ederek bu sezon 24. galibiyetine uzandı.
Ev sahibi ekipte James Harden 43 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistle galibiyete önemli katkı sağlarken, Clint Capela 19, Danuel House 14 sayı üretti.
Cavaliers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Ante Zizic 18, Colin Sexton 14 sayıyla maçı tamamladı.
ERSAN İLYASOVA VE FURKAN KORKMAZ ÜZÜLDÜ
Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Washington Wizards'a 113-106 mağlup oldu.
Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli basketbolcu, 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Khris Middleton ise skora 25 sayılık katkı sağladı.
Tomas Satoransky'nin 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Wizards'ta, Bradley Beal rakip potaya 32 sayı gönderdi.
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Atlanta Hawks'a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106
New York Knicks-Indiana Pacers: 106-121
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105
Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109
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