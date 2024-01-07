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        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets, evinde Milwaukee Bucks'ı 112-108 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Houston Rockets, evinde Milwaukee Bucks'ı 112-108 mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:02
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        Alperen, Rockets'ı yine sırtladı
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        Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı ile öne çıktığı maçta evinde Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi.

        NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün, Rockets'ın Bucks karşısında aldığı galibiyette 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "double-double" yaptı.

        Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti.

        Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

        LİDER CELTICS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

        Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-101 yenerek 28. galibiyetine ulaştı.

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        Celtics'te Jayson Tatum 38 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jaylon Brown ise 31 sayı, 4 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

        Altı maçlık galibiyet serisi sona eren ve 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Bennedict Mathurin 20 sayı, 4 ribaunt, Tyrese Haliburton 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadı.

        Sonuçlar

        Washington Wizards-New York Knicks: 105-121

        Indiana Pacers-Boston Celtics: 101-118

        Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 109-120

        Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 112-108

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