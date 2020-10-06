Başarılı HBO dizisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) anlattığı dönemin öncesine dönülen ve Ejderha Hanedanı'nın anlatılacağı House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinin ilk oyuncusu belli oldu. Dizide, başrollerden birinde İngiliz aktör Paddy Considine'ın olacağı açıklandı.
Paddy Considine, dizide "şefkatli, cömert ve dürüst" Kral Viserys Targaryen karakterini canlandıracak.
Considine özellikle Dead Man's Shoes (Maktülün Ayakkabıları) ve Death of Stalin (Stalin'in Ölümü) filmlerindeki başarılı oyunuyla tanınıyor.
Westeros'un soyluları tarafından eski Kral Jaehaerys Targaryen'in yerine seçilen Viserys, hikayeye göre büyükbabasının izinden yürümeyi arzulayan iyi bir kral.
House of the Dragon ise popüler Game of Thrones'daki olaylardan 300 yıl öncesini konu alıyor.
Targaryen hanedanına odaklı dizinin 10 bölüm olması bekleniyor.
Game of Thrones'da Targaryenlerin sonuncusu olan Daenerys'i Emilia Clarke oynamıştı.
Sekiz sezon oynayan ve izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un son bölümü Mayıs 2019'da yayımlanmıştı.
House of the Dragon, Game of Thrones'un da yazarı olan George RR Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) adlı kitabına dayanıyor.
HBO henüz yeni dizinin ne zaman yayınlanacağını açıklamış değil ama ABD medyasında muhtemel yayın tarihi olarak 2022 geçiyor.
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