House of Dragon’da yakında sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Ancak iki yapım arasında çekişmeli bir rekabet var, hangi dizinin önde olduğu sorusu henüz karar verilemiyor.

İzleyicilerin tercihi elbette öznel olacaktır. Kazanının kim olduğuna bakılması için verilerin elde edilmesi gerekiyor, ancak iki platformdan birbirine denk gelen bir izleme verisi tam olarak elde edilemiyor.