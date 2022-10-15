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House of Dragon ve Güç Yüzükleri arasında kıyasıya rekabet sürüyor! Hangi dizi zirvede, Güç yüzükleri ne kadar izlendi, House of Dragon ne kadar izlendi?

House of Dragon ve Güç Yüzükleri arasında kıyasıya rekabet sürüyor! Hangi dizi zirvede?

Yabancı dizi kuşağında bu sezon en çok izlenilen ve rekabet içerisinde olan yapımlar Amazon’un “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve HBO’nun “House of Dragon” dizisi oldu.

15.10.2022 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • KIYASIYA REKABET!

    İki dizide birkaç hafta aralıklarla yayınlandı. Asıl döneminden önceki geçmiş tarihi konu alan bu iki dizi, benzerlikleriyle izleyiciler arasında da rekabete neden oldu.

    Güç Yüzükleri geçtiğimiz cuma günü sezon finalini gerçekleştirdi. House of Dragon ise pazar günleri yayınlanıyor.

  • House of Dragon’da yakında sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Ancak iki yapım arasında çekişmeli bir rekabet var, hangi dizinin önde olduğu sorusu henüz karar verilemiyor.

    İzleyicilerin tercihi elbette öznel olacaktır. Kazanının kim olduğuna bakılması için verilerin elde edilmesi gerekiyor, ancak iki platformdan birbirine denk gelen bir izleme verisi tam olarak elde edilemiyor.

  • İki platformda düzenli olarak yapımlarının ne kadar izlendiğini dile getirmiyor. ABD’de izlenme verileri ölçüsü yapan Nielsen’ın açıklamalarına baktığımızda bir dizinin sadece toplam izlenme süresi ve yayınlanan gün ile bu sürelerin her yerde örtüşmemesiyle tam bir analiz ortaya çıkmıyor.

  • GÜÇ YÜZÜKLERİ 25 MİLYON - HOUSE OF DRAGON 29 MİLYON

    İlk başladığı dönemlerde açıklanan verilerde Güç Yüzükleri 25 milyon, House of Dragon ise 29 milyon kişi tarafından izlenmiştir.

    İki dizinin izlenme oranları oldukça yakın, ancak Google’da yapılan aramalarda House of Dragon dünya genelinde ön sıraya çıkmayı başarmış durumda.

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