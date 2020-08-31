"Hotel Ruanda" filmine de konu olan Paul Rusesabagina terör suçundan gözaltında

AA

Kanadalı, İngiliz, İtalyan ve Güney Afrikalı firmaların ortak yapımı olan Hotel Ruanda filminde tüm zorluklarla başa çıkarak masumların hayatını kurtardığı ileri sürülen Rusesabagina, Ruanda Soruşturma Bürosunca (RIB),terör örgütü lideri olmak, adam kaçırmak ve masum insanları öldürmek suçlamasıyla uzun süredir aranıyordu.

RIB'den yapılan açıklamada, Ruanda Demokratik Değişim Hareketini (MRCD) yöneten ve yurt dışında sürgünde yaşayan Rusesabagina'nın uluslararası iş birliği sayesinde yakalandığı ve ülkeye getirildiği belirtildi.

Devletin terör örgütü olarak kabul ettiği MRCD, hükümete yönelik sert eleştirileriyle biliniyor.

Söz konusu filmde, "rüşvet ve ikna yoluyla binden fazla insanı yönettiği otelinde saklayıp soykırımcıların elinden kurtarmış gibi anlatılan" Rusesabagina'nın, kurduğu Hotel Ruanda Rusesabagina Vakfı (HRRF) üzerinden topladığı bağışlarla MRCD'nin silahlı koluna mali destek sağladığı ileri sürülüyor.

Örgüt, 2018 yılında çok sayıda sivilin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

Hutuların, Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattıkları soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.