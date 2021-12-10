"Köye 'Karabağ' adını vermek istiyoruz"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Doğuş'un gazeteci ve program sunucusu eşi Hoşkedem Hidayetkızı, Afrika'ya gitti. Köy köy gezen Hidayetkızı, suyu ve elektriği olmayan Tanzanya'daki bir köye yardım eli uzattı.

Yerli halkla bir araya gelen Hoşkedem Hidayetkızı, oradakilerin sorunlarını dinledikten sonra akıllı bir köy kurmaya karar verdi. Akıllı köy için çalışmalar hemen başlarken, ilk etapta elektrik santrali ve su kuyuları açılmasına karar verildi.

Hoşkedem Hidayetkızı, tüm çalışmalar bittikten sonra köye Karabağ adını vermek istediklerini söyledi.