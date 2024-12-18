Horsunlu'da cenaze hizmetleri kursu açılacak

Horsunlu'da kadınlar için cenaze hizmetleri kursu açılacak
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde gönüllü kadınlar için cenaze hizmetleri kursu açılacak
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, cenaze yıkama ve kefenleme işlerini öğrenmek isteyen gönüllü kadınlar için "Cenaze Hizmetleri Kursu" düzenleyecek.
Kursa katılmak isteyenlerin 0256 371 42 20 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri veya e-Devlet ve e-Yaygın (Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.
Kurs, bölgedeki gönüllülerin cenaze hizmetleri konusunda daha yetkin hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda yerel halkın ihtiyaç duyduğu desteği de sunmayı hedefliyor.