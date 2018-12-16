Horsens: 1 - Midtjylland: 3

Danimarka Süperlig Horsens - Midtjylland maçına sahne oldu.Horsens takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Kevin Ray Mendoza, Soren Reese, Michael Lumb, Mathias Nielsen, Sivert Nilsen, Oliver Drost, Peter Nymann, Hallur Hansson, Kasper Junker, Rune Frantsen, Tobias ArndalMidtjylland ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jesper Hansen, Kian Hansen, Alexander Scholz, Erik Sviatchenko, Joel Andersson, Jakob Poulsen, Evander, Mads Dohr Thychosen, Rilwan Hassan, Awer Mabil, Paul Onuachu12. dakikada Midtjylland oyuncusu Rilwan Hassan topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 35 olduğunda Oliver Drost ev sahibi takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. İlk 45 dakikada Midtjylland futbolcusu Kian Hansen ile Horsens futbolcusu Hallur Hansson sarı kart gördü. İkinci yarıda ilk golü Midtjylland buldu.Dakika 90 olduğunda Paul Onuachu, Midtjylland adına 3. golü attı.Midtjylland oyuncuları Alexander Scholz, Onyeka Frank sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Horsens ekibinde Tobias Arndal ve Peter Nymann oyundan çıktı, Bjarke Jacobsen ve Lasse Kryger yerine girdi., Midtjylland takımında ise Onyeka Frank ve Gustav Wikheim girerken Evander ve Awer Mabil çıktı. Maçı Midtjylland 1-3 kazandı.İddaa 444 koduyla açtığı bu maçta Midtjylland kazanır bahsine oynayanlara 1.30 oranını kazandırdı.Horsens takımının son 5 maçlık performansı: 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi. Konuk Midtjylland ise bu süreçte 5 kez kazandı.