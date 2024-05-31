Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri halka arz oluyor. 29 Mayıs'ta başlayan talep toplama süreci bugün saat 17.00 itibarıyla bitiyor. 20 milyon 500 bin lot dağıtacak firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40 ile 45'ini işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...