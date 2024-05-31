Horoz Lojistik halka arzında son gün: Horoz Lojistik halka arz detayları
'HOROZ' koduyla BIST'te işlem görmeye hazırlanan Horoz Lojistik'in talep toplama süresi 31 Mayıs'ta tamamlanıyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğü olan firma, 20 milyonu aşkın hisse dağıtacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...
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Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri halka arz oluyor. 29 Mayıs'ta başlayan talep toplama süreci bugün saat 17.00 itibarıyla bitiyor. 20 milyon 500 bin lot dağıtacak firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40 ile 45'ini işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...
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HOROZ LOJİSTİK TALEP TOPLAMA TARİHİ BUHÜN BİTİYOR!
Horoz Lojistik halka arz kapsamında 29-30-31 Mayıs tarihinde arasında saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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HOROZ LOJİSTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Horoz Lojistik 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek.
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HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 20.500.000 lot dağıtımı yapacak;
1.500.000 Katılımcı - 10 Lot (550₺)
2.000.000 Katılımcı - 7 Lot (385₺)
2.500.000 Katılımcı - 6 Lot (330₺)
3.000.000 Katılımcı - 5 Lot (275₺)
3.500.000 Katılımcı - 4 Lot (220₺)
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HOROZ LOJİSTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Horoz Lojistik katılım endeksine ve T1-72 bakiyesine uygun değildir.
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HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?
Yüzde 10 ile 15’ini elektrikli araç satın alımında,
Yüzde10 ile 15’ini Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunda,
Yüzde 20 ile 25’ini e-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesinde,
Yüzde 5 ile 10’unu depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde,
Yüzde 40 ile 45’ini İşletme sermayesinde kullanacak.