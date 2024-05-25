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        Haberler Bilgi Ekonomi Horoz Lojistik halka arz oluyor! Horoz Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Horoz Lojistik halka arz oluyor! Horoz Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Yurtiçi lojistik hizmeti veren şirket belirtilen tarihler arasında halka arz kapsamında talep toplayacak. Söz konusu halka arza katılmaya düşünen yatırımcılar, Horoz Lojistik talep toplama tarihleri, kişi başına düşen olası lot miktarı, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm detayları mercek altına almaya başladı. İşte Horoz Lojistik tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:52
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Horoz Lojistik halka arzını onayladı. Halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlenen şirket payların yüzde 27,18'ini halka açıyor. Horoz Lojistik halka arzında toplamda 24,6 milyon adet lot bireysele eşit olarak dağıtılacak. Peki, "Horoz Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik hisse fiyatı ne kadar?" İşte Horoz Lojistik talep toplama tarihleri...

        • 2

          HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Horoz Lojistik halka arz kapsamında 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.

        • 3

          HOROZ LOJİSTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Horoz Lojistik 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek.

        • 4

          HOROZ LOJİSTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Horoz Lojistik katılım endeksi uygun değildir.

        • 5

          HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERİR?

          1.500.000 Katılımcı - 10 Lot (550₺)

          2.000.000 Katılımcı - 7 Lot (385₺)

          2.500.000 Katılımcı - 6 Lot (330₺)

          3.000.000 Katılımcı - 5 Lot (275₺)

          3.500.000 Katılımcı - 4 Lot (220₺)

        • 6

          HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI

          Horoz Lojistik, halka açıklık oranı 27,18%’dir. Toplamda 24,6 milyon adet lot dağıtılacaktır

          Horoz Lojistik halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlendi.

          Horoz Lojistik’in sembolü “HOROZ” olarak belirlendi.

        • 7

          Brüt halka arz gelirinin %20’si ile 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

          1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

          1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.

        • 8

          HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?

          10 ile 15%’ini elektrikli araç satın alımında.

          10 ile 15%’ini Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunda.

          20 ile 25%’ini e-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesinde.

          5 ile 10%’unu depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde.

          40 ile 45%’ini İşletme sermayesinde.

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