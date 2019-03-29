Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların henüz takıma katılmamasından dolayı eksik gerçekleştiriliyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz da, takıma moral yemeği tertipledi. Sahibi olduğu at çiftliğinde teknik heyet ve futbolcuları konuk eden Türker Horoz, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacağına inandığını söyledi. Karaman'ın göreve gelmesi ile birlikte çok iyi bir ivme yakalandığını ifade eden Türker Horoz, "Kalan 8 maçımız var. Rizespor mağlubiyeti ve Başakşehir beraberliği hızımızı kesse de kalan maçlardan maksimum puanları toplayıp ilk 10 takım içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Takımımıza sonsuz başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.

Teknik heyet ve futbolcular, yemek sonrasında çiftliği gezerken atlarla da objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler.

KARAMAN ÖĞRENCİLERLE DE BULUŞTU

Öte yandan Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrenciler ile bir araya gelen ve söyleşi sonrasında da basın mensuplarına açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de kümede kalma puanı ile ilgili tespitini açıkladı.



Hikmet Karaman, "Şu anda kalan maçları düşündüğümüzde her şey kendi elimizde. Öncelikle plakayı yazdıracağız, 38 puanı bulacağız. Önümüzde Sivas maçı var. Orada alacağımız 3 puan ile plakaya yaklaşacağız. Sonrasında Ankaragücü ile içeride oynayacağız. Ligdeki baraj her hafta değişiyor. 39 civarlarında dolaşacağını düşünüyorum" dedi.

Gerek kendisi gerekse bazı oyuncular hakkında transfer haberleri çıkması ile ilgili olarak da, "Ne güzel oyuncularımızın büyük takımlar ile anılması. Bu çok iyi bir kulüp olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu bizi mutlu eder" açıklaması yaptı.