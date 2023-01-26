Horoz, futbolculara taş çıkarttı

İHA

Çatalca İzzettin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde beslenen 7 aylık Efe adındaki horoz, bahçedeki çocukların yanına giderek top oynamaya başladı.

İHA'nın haberine göre yanına atılan topları havada ayaklarıyla vurarak çocuklara geri atan horozun neşeli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Horoz Efe'nin futbol aşkı, kameralar tarafından kaydedildi.

“HOROZUMUZA YEM VERİYORUZ O DA BİZİMLE TOP OYNUYOR”

Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, “Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk” dedi.

“FUTBOL YETENEĞİNİ KEŞFETTİK”

12 yaşındaki İhsan Murat ise, “Kuzenimle birlikte top oynarken top yanlışlıkla Efe'nin yanına gitti. Horoz bize topu tekrar geri atınca futbol yeteneğini keşfettik. Biz horoza yem verdiğimizde bizimle top oynuyor” ifadeler kullandı.

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