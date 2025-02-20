Horoz dövüşü cezası: 129 bin 458 lira

Antalya'nın Demre ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.T.V'nin ilçedeki serasında horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan kontrolde 8 horoz muhafaza altına alındı, horozları dövüştürdükleri belirlenen 14 kişiye toplam 129 bin 458 lira ceza kesildi.

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Horozlar, veteriner hekim tarafından yapılan muayenenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.